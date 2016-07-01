الزمالك يرفض رحيل معروف يوسف

أبلغ نادي الزمالك لاعبه النيجيري معروف يوسف برفض الاستغناء عنه لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدين تمسكهم باللاعب.

وكان معروف قد ارتبط بالرحيل عن الزمالك إلى الدوري الفرنسي وهو ما رفضه النادي الأبيض.

وأبلغ الزمالك لاعبه برفض رحيله تأكيدا على رغبة محمد حلمي المدير الفني للفريق بالإبقاء عليه بعد تألقه في المباريات الماضية.

وكان حلمي قد أبلغ الزمالك برفض التفريط في لاعب الوسط النيجيري مشيرا لكونه واحدا من أهم اللاعبين في الفريق.

معروف يوسف انضم بداية الموسم الماضي للزمالك قادما من اتحاد الشرطة ونجح في الفوز معه ببطولتي الدوري والكأس.