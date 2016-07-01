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جيجز يرحل عن مانشستر يونايتد بعد 29 عاما

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جيجز يرحل عن مانشستر يونايتد بعد 29 عاما جيجز يرحل عن مانشستر يونايتد بعد 29 عاما

وافق الويلزي ريان جيجز المدرب المساعد لمانشستر يونايتد على التسوية التي عرضها عليه ناديه ليخرج من أولد ترافورد لأول مرة منذ 29 عاما.

جيجز الذي اعتزل كرة القدم انضم لمانشستر يونايتد في عمر الـ14 وظل لاعبا وقائدا للفريق حتى عام 2013 ليبدأ العمل كمساعد للاسكتلندي ديفيد مويس ومن بعده لويس فان جال.

ورفض ريان جيجز عرض مانشستر يونايتد للعمل في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة جوزيه مورينيو، ووفقا للتقارير فإن الويلزي يعتقد بأنه كان ينتظر تدريب الفريق كمدير فني وهو ما لم يحدث بالتعاقد مع الاستثنائي.

جيجز هو أحد أساطير قلعة مانشستر يونايتد بـ13 لقبا في بطولة الدوري واثنين في دوري الأبطال و4 كأس إنجلترا ومثلهم في كأس الرابطة ليصبح أكثر لاعب بريطاني توج بألقاب في التاريخ.

ومن المنتظر أن يصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا يعلن فيه رحيل ريان جيجز رسميا عن أولد ترافورد.

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