صراع الصفقات - رسميا.. برشلونة يربط نيمار بشرط جزاء خرافي ويجدد تعاقده

(إفي): وقع المهاجم البرازيلي نيمار جونيور اليوم الجمعة على عقده الجديد مع ناديه برشلونة ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2021 ، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو.

وحسبما أفاد النادي الكتالوني، فإن الشرط الجزائي سيبلغ في أول أعوام العقد الجديد 200 مليون، تزيد إلى 222 في العام الثاني، ثم تصبح 250 مليون في الأعوام الثلاثة التالية.

وقبل انضمامه لبعثة منتخب بلاده المشاركة في أوليمبياد ريو في أغسطس القادم، سيعقد برشلونة حفلا في منتصف هذا الشهر بحضور نيمار بخصوص هذا الاتفاق.

وكان نيمار قد انضم للبرسا في يونيو 2013 وسجل منذ وصوله 85 هدفا وحقق ثمانية ألقاب، إضافة إلى أنه أصبح ثالث أفضل لاعبي العالم العام الماضي خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك نيمار (24 عاما) خلال الموسم المنصرم في 41 مباراة وأصبح ثاني أكثر لاعبي البرسا مشاركة خلف الأوروجوائي لويس سواريز.

وشهدت عملية التجديد حالة من الشد والجذب امتدت لعدة أشهر ليكتنف الغموض مصير اللاعب في الوقت الذي تكهنت فيه وسائل الإعلام بوجود العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم السيليساو.

وسيحصل نيمار على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو صافية في عقده الجديد مع البرسا.

واضطر برشلونة مؤخرا وقبل الاتفاق مع نيمار على تجديد عقده، على قبول دفع غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو مقابل حفظ قضية التهرب الضريبي في صفقة اللاعب البرازيلي أمام القضاء الإسباني.