بالصور..محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مشروع تطوير المحاور المرورية

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية بجولة ميدانية تفقدية، تضمنت تفقد ومتابعة عددا من مواقع العمل المخصصة لإقامة مشروعات تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج الإسماعيلية والتي يبلغ إجمالي تكلفتها المالية ما يتجاوز المليار جنيه ضمن المشروع القومى الكبير لتطوير الشبكة القومية للطرق.

وبدأت جولة محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومرافقيهم من الاستشاريين بتفقد موقع مشروع إنشاء نفق المشاة أمام المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس وتقاطع الطريق الدائرى مع شارع شبين فى حضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور كمال شاروبيم أستاذ الهندسة والتخطيط و تبلغ تكلفة النفق ما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد موقع إنشاء كوبري معلق فوق ترعة بورسعيد ليربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة أول طريق بورسعيد مرورا بمنطقة منشية الشهداء وصولا إلى محور طريق محمد على وميدان " عدلى منصور " الترانزستور ثم يعبر منطقة البركة وصولا الى طريق البلاجات بطول حوالى ثلاثة كيلومترات وتكلفة إجمالية تصل لنحو 700 مليون جنيه كما تضمنت الجولة تفقد مسار الكوبري ومنطقة طريق البلاجات وطريق بر أيمن ترعة الاسماعيلية " أم كلثوم " لإزدواج الدخول والخروج من المدينة على أساس تحويل شارع محمد على ليكون اتجاه واحد للخروج فقط وطريق أم كلثوم الموازى للدخول وإقامة خمسة كبارى على ترعة الاسماعيلية ضمن خطة التطوير لتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنهو تلك المشروعات فى أسرع وأقل وقت ممكن بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير، من أجل الإسراع فى استعادة الوجه الجمالى والحضارى المشرق للاسماعيلية الواعدة التى ينتظرها مستقبل وغد أفضل لتكون بحق عاصمة مصر الاقتصادية وقاطرة الانتقال نحو التنمية الحقيقية لمصر.



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المحافظ ورئيس الهيئة الهندسية اثناء الجولة



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اللواء كامل الوزير يتفقد الكبارى



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اللواء الوزير مع المحافظ اثناء الجولة



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خريطة إنشاء كوبري أمام جامعة القناه



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المحافظ يناقش مع اللواء الوزير إذدواج طريق ترعة الإسماعيلية



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المحافظ والوزير اثناء الجولة



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اللواء الوزير يحدد اتجاهات الطرق الجديدة



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رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعاين مناطق الكبارى المعلقة



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المحافظ ورئيس الهيئة فى جولة بالطريق الدائرى

بالصور..محافظ الإسماعيلية يتفقد مسرح الغابة تمهيدا للاحتفال بذكرى30 يونيو

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