مجلس كنائس مصر ينعي كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش

نعى مجلس كنائس مصر، القس روفائيل موسى كاهن كنيسة العريش الذي استُشهد بنيران الغدر والإرهاب.

وقال الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس رفعت فتحي -في بيان اليوم الجمعة-”عزاؤنا أنه مع المسيح وذاك أفضل جدا، وإننا نصلي من أجل أن يُعزّي الرب أسرته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأن يحفظ بلادنا من العنف والإرهاب والكراهية، ويملأ ربوعها بالمحبة والسلام”.

ولقى القس روفائيل موسى مصرعه صباح أمس إثر قيام مجهول باطلاق النار عليه بالمنطقة الصناعية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

أ ش أ