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فصائل من المعارضة السورية تسيطرة على بلدة " كنسبا " بشمال غربى سوريا

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فصائل من المعارضة السورية تسيطرة على بلدة " كنسبا " بشمال غربى سوريا فصائل من المعارضة السورية تسيطرة على بلدة " كنسبا " بشمال غربى سوريا
تمكنت فصائل سورية معارضة متطرفة من السيطرة على بلدة "كنسبا" فى ريف اللاذقية فى شمال غرب سوريا بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش السورى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الجمعة أن تلك الفصائل تتشكل من عدة جماعات مسلحة متطرفة مثل "حركة أحرار الشام" و"كتائب صقور الشام" وتنظيمات إرهابية أخرى
>وأضافت القناة أن تلك الفصائل تمكنت - أيضا - من الاستيلاء على الآليات العسكرية التى تركها قوات الجيش السورى فى بلدة كنسبا.

وفى سياق آخر، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بتحطم طائرة حربية سورية بشمال شرقى دمشق، وأسر قائدها من قبل مقاتلى المعارضة بالمنطقة .

وأضاف أن تحطم الطائرة نجم عن عطل فنى وأنه جارى البحث عن الطيار الذى قفز قبل تحطمها .
>من جانبهم، أفادت مصادر فى المعارضة السورية بأسر قائد الطائرة من قبل جماعة جيش الإسلام، التى تسيطر على أراض واقعة على المشارف الشرقية والشمالية الشرقية لدمشق، موضحين أن الطائرة سقطت بعد تعرضها لإطلاق نار لكن دون توضيح نوع السلاح المستخدم.
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مصر 365

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