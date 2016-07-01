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"داعش" يعدم ساعى بريد القاعدة فى العراق

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"داعش" يعدم ساعى بريد القاعدة فى العراق "داعش" يعدم ساعى بريد القاعدة فى العراق
أفادت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية، أن داعش قتل أحد أقدم مسلحى تنظيم القاعدة فى منطقة الوقف شمال شرقى مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأوضحت اللجنة الأمنية أن القتيل كان يحمل لقب "سلوكى" وكان يعمل ساعى بريد لزعيم القاعدة الأسبق فى العراق أبو مصعب الزرقاوى بين عامى 2005 - 2006، مشيرة إلى أن داعش أوقع القتيل فى كمين بأحدى بساتين منطقة الوقف، 17 كم شمال شرق بعقوبة".

وقالت اللجنة، إن مقتل "السلوكى" يأتى فى إطار النزاع الداخلى بين تنظيمى "داعش" و"القاعدة"، وهو الأول من نوعه فى ديالى بسبب محاولة كل طرف فرض سيطرته على حساب الطرف الآخر ومساعى القاعدة استغلال ضعف "داعش" بعد تلقيه ضربات موجعة فى أغلب مناطق انتشاره، خاصة فى ديالى.

وكانت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى قد كشفت عن حصول اقتتال داخلى بين "القاعدة" و"داعش" فى بساتين منطقة الوقف شمال شرق بعقوبة، فى حادثة هى الأولى من نوعها داخل المحافظة العراقية المحاذية للحدود مع إيران والقريبة من العاصمة بغداد.

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