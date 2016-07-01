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مصر للطيران: سنتعرض لخسائر مادية حال عدم تطبيق التوقيت الصيفي‎

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مصر للطيران: سنتعرض لخسائر مادية حال عدم تطبيق التوقيت الصيفي‎ مصر للطيران: سنتعرض لخسائر مادية حال عدم تطبيق التوقيت الصيفي‎

صفوت مسلم

مراسل ONA

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستتعامل بشكل طبيعي مع تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه، موضحًا أنه لن يكون هناك تأثير على رحلات الشركة، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم تطبيق التوقيت الصيفي، حسبما أعلنت قبل شهر رمضان،  فأن هذا القرار سيعرض الشركة لبعض الخسائر المادية المحدودة.

وأضاف مسلم، أن الشركة قامت بحجز التذاكر للركاب وفقًا لمواعيد العمل بالتوقيت الصيفى، والذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة وكان من المقرر تطبيقه فى 7 يوليو المقبل، مؤكدًا أن عدم تطبيق التوقيت الصيفي يتسبب فى خسائر مادية للشركة لفترة محدودة.

وشدد مسلم، على أن الشركة تتعامل مع مثل هذه المواقف بوضع خطة لإبلاغ المسافرين بالمواعيد الجديدة هاتفيًا، والتأكيد عليهم حتى لا يتم تعطيلهم عن السفر.

يذكر أن هناك أزمة بين البرلمان والحكومة يخوضان معركة بسبب التوقيت الصيفي ، حيث أكدت الحكومة ستطبق التوقيت الصيفى بدءًا من يوليو الجاري، حتى إقرار مجلس النواب قانون إلغاء التوقيت الصيفى نهائيًا، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضي، ببدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم 7 يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر.

يشار إلى أن الحكومة دفعت غرامات عن شركات الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي وذلك بعدما تم تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي قبل شهر رمضان الجاري، وهو ما قد يتم دفعه مرة آخرى في حال عدم العمل بالتوقيت الصيفي مثلما أعلنت الحكومة المصرية وهو الموعد الذى تعاملت معه شركات الطيران.

 

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