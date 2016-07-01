5 فوائد طبية رائعة لو توقفت عن تناول الحلويات والمشروبات السكرية

نعرف جميعا عن ظهر قلب الأضرار الصحية للإفراط فى تناول السكر والمخاطر الناجمة عن الإكثار من الحلويات والمشروبات والعصائر الغنية بالسكر، ويأتى هذا فى الوقت الذى خفضت منظمة الصحة العالمية WHO كمية السكر الموصى أن يتناولها الشخص البالغ يوميا من 12 ملعقة صغيرة إلى 6 ملاعق فقط.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير مجموعة من الفوائد الصحية الرائعة التى ستجنيها لو توقفت عن تناول السكر والأطعمة الغنية به، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية" الأمريكى، وتشمل:

1.تحسن ملحوظ فى صحة البشرة لأنك ستتخلص من التأثيرات الالتهابية التى يتسبب فيها السكر، ومن المعروف أن الالتهابات تعد من أبرز أسباب الإصابة بحب الشباب وشيخوخة الجلد.

2.تحسن ملحوظ فى جودة وطبيعة النوم، لأن ارتفاع مستويات السكر فى الدم يعد من أبرز أسباب اضطرابات النوم، كما أنه يتسبب فى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذى يتداخل مع النوم.

3.ستصبح مهمة التخلص من الوزن الزائد أكثر سهولة لأن السعرات الحرارية التى تحصل عليها يوميا ستقل بشكل ملحوظ، وبالتالى ستزداد فرص تمتعك بالرشاقة والوزن المثالى الذى طالما حلمت به.

4.ستلاحظ القدر العالى من النشاط والحيوية الذى ستتمتع به عقب التوقف عن تناول الحلويات والمشروبات السكرية، لأن السكر على غير المتوقع يتسبب فى تعزيز النشاط لفترة قليلة، ثم لا يلبث أن يترك الجسم بعد فترة قصيرة فى حالة سيئة بعد أن تنخفض مستويات الجلوكوز بالدم ويجعل الإنسان يشعر بالخمول والإرهاق.

5.تحسن ملحوظ فى صحة الجهاز المناعى بسبب انخفاض حدة الالتهابات الناجمة عن السكر، كما ستقل فرص إصابتك بالأمراض التى تزيد حدتها عن طريق الالتهابات مثل أمراض القلب والسكرى والتهابات المفاصل.

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