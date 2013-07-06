زملاء شهيد الشرطة بالمنوفية يتجمهرون أمام قرية ميت خاقان للمطالبة بحقة

تجمهر عصر اليوم العشرات من شباب قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية بمدخل القرية عقب الانتهاء من تشيع جثمان شهيد الشرطة الجندي محمود ابوزنة والذي استشهد امس في المواجهات بطنطا بين الاهالى والاخوان المسلمين .

حيث رفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها “ممنوع دخول الاخوان ” وحملوا عدد من الشوم والعصى لرفض دخول اى شخص تابع لجماعة الاخوان المسلمين وهتفوا “لا لا للاخوان “”ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ”

> كما قاموا بمنع اثنين من الملتحين من دخول القرية ونشبت مشاداة بينهم وبين احد اعضاء الجماعة كادت ان تصل الى مرحلة العنف لولا تدخل عدد من الحكماء من اهالى القرية ليتم منع عضو الاخوان من الدخول وانصرافة الى خارج القرية.

كما قال “محمود عاصم ” احد الشباب المتظاهرون : ان ما يحدث من جماعة الاخوان المسلمين واراقة دماء ابناء الشعب وزملائنا لا يمكن السكوت علية ولا بد ان نحصل على حقوقهم .

> يذكر ان اهالى قرية ميت خاقان بالمنوفية قد شيعوا جنازة الشهيد المجند محمود ابوزنة عصر اليوم وسط حالة من الغضب والبكاء من قبل زملائة واهالى القرية , كما ان قرية ميت خاقان تعتبر من معاقل جماعة الاخوان المسلمين بالمنوفية وانها تشهد حالة من الغضب من قبل الاهالى على اعضاء الجماعة .