أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

زملاء شهيد الشرطة بالمنوفية يتجمهرون أمام قرية ميت خاقان للمطالبة بحقة

  • 16
Google+ Print
زملاء شهيد الشرطة بالمنوفية يتجمهرون أمام قرية ميت خاقان للمطالبة بحقة زملاء شهيد الشرطة بالمنوفية يتجمهرون أمام قرية ميت خاقان للمطالبة بحقة
جانب من الاحداث

جانب من الاحداث

تجمهر عصر اليوم العشرات من شباب قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية بمدخل القرية عقب الانتهاء من تشيع جثمان شهيد الشرطة الجندي محمود ابوزنة والذي استشهد امس في المواجهات بطنطا بين الاهالى والاخوان المسلمين .

حيث رفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها “ممنوع دخول الاخوان ” وحملوا عدد من الشوم والعصى لرفض دخول اى شخص تابع لجماعة الاخوان المسلمين وهتفوا “لا لا للاخوان “”ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ”
> كما قاموا بمنع اثنين من الملتحين من دخول القرية ونشبت مشاداة بينهم وبين احد اعضاء الجماعة كادت ان تصل الى مرحلة العنف لولا تدخل عدد من الحكماء من اهالى القرية ليتم منع عضو الاخوان من الدخول وانصرافة الى خارج القرية.

كما قال “محمود عاصم ” احد الشباب المتظاهرون : ان ما يحدث من جماعة الاخوان المسلمين واراقة دماء ابناء الشعب وزملائنا لا يمكن السكوت علية ولا بد ان نحصل على حقوقهم .
> يذكر ان اهالى قرية ميت خاقان بالمنوفية قد شيعوا جنازة الشهيد المجند محمود ابوزنة عصر اليوم وسط حالة من الغضب والبكاء من قبل زملائة واهالى القرية , كما ان قرية ميت خاقان تعتبر من معاقل جماعة الاخوان المسلمين بالمنوفية وانها تشهد حالة من الغضب من قبل الاهالى على اعضاء الجماعة .

جانب من الاحداث

جانب من الاحداث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا