جهاز الليزر يسقط عاطل بحوزته فرد خرطوش بمحطة مترو الشهداء

تمكنت مباحث محطة الشهداء بمترو الأنفاق، أمس الخميس، من ضبط أحد الأشخاص حال مرور حقيبته على جهاز فحص الحقائب بمدخل المحطة بداخلها فرد خرطوش.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الجمعة: “تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق والخدمة المعينة لتأمين مدخل محطة القاهرة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، اليوم الجمعة، من ضبط ” فتحى . ى . ف ” سن 23 ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، حال مرور حقيبته على جهاز فحص الحقائب بمدخل المحطة، وبفحصها تبين أن بداخلها سلاح نارى (فرد خرطوش ) عيار 16 مم محلى الصنع بدون طلقات، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس”.