بعد أيام على خروج بريطانيا من الاتحاد.. ارتفاع سعر برميل «أوبك» لـ46.27 دولاراً

ارتفع سعر برميل خام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تعاملات الخميس بواقع 1% مقارنة بالجلسة السابقة ليصل إلى 46.27 دولاراً، وفقاً لما أعلنته المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الجمعة.

وتعد هذه الزيادة الثالثة على التوالي في سعر سلة خامات أوبك، التي تضم 13 نوعاً من الخام، نقلاً عن وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وكان سعر “أوبك” بدأ الارتفاع في تعاملات الثلاثاء عقب تراجعه عدة جلسات بسبب حالة التوتر الناجمة عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما سعر خام برنت الأوروبي تسليم أغسطس (آب) القادم فسجل في مستهل تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن 50.04 دولاراً للبرميل، مرتفعا بواقع 0.72% مقارنة بختام الجلسة السابقة.