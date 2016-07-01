تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية و31 نقطة إسعاف بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة،عن تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية، و31 نقطة إسعاف موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة.

وصرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أنه تم تخصيص 4.4 فدان، بواقع 18 ألف و600 متر مربع، لإنشاء 31 نقطة إسعاف جديدة، تم توزيعها

> بطريق الداخلة ــ شرق العوينات، وباريس الشب الواقع جنوب درب الأربعين، والفرافرة ــ عين دالة، وديروط ــ الفرافرة.

وأضاف “عشماوي”، أنه تم تخصيص 11 فدانًا لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة، علي أن يتم طرح المشروع بأكمله، خلال الفترة

> القليلة المقبلة تمهيدًا لتنفيذه لخدمة الشباب بالمنطقة.