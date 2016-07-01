أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية و31 نقطة إسعاف بالوادي الجديد

Google+ Print
تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية و31 نقطة إسعاف بالوادي الجديد تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية و31 نقطة إسعاف بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة،عن تخصيص 15.4 فدان لإقامة مدينة شبابية، و31 نقطة إسعاف موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة.

وصرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أنه تم تخصيص 4.4 فدان، بواقع 18 ألف و600 متر مربع، لإنشاء 31 نقطة إسعاف جديدة، تم توزيعها
> بطريق الداخلة ــ شرق العوينات، وباريس الشب الواقع جنوب درب الأربعين، والفرافرة ــ عين دالة، وديروط ــ الفرافرة.

وأضاف “عشماوي”، أنه تم تخصيص 11 فدانًا لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة، علي أن يتم طرح المشروع بأكمله، خلال الفترة
> القليلة المقبلة تمهيدًا لتنفيذه لخدمة الشباب بالمنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا