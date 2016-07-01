في الحلقة 25 ظهرت كندة علوش في "أفراح القبة" فكيف كانت ردود الفعل؟

القاهرة_عمرو رضا

بعد انتظار دام 24 حلقة كاملة، ظهرت أخيرا النجمة السورية كندة علوش بدور فتنة معبودة الجماهير بمسلسل "أفراح القبة"، وعندما ذهبت لدعوة متابعيها على موقع التغريدات تويتر لمشاهدة ظهورها الأول، وجدت بانتظارها تغريدة مؤثرة من زميلتها ببطولة العمل النجمة رانيا يوسف.

كندة منذ مطلع الشهر الفضيل تدعو جمهورها لمشاهدة مشاركتها كضيفة شرف بالمسلسل المثير للجدل "أفراح القبة"، ولكنها رفضت طويلاً الكشف عن موعد هذا الظهور، واليوم فقط، غردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: اليوم الظهور الأول يا رب تكون عند حسن ظنكم ، ودشنت هاشتاق باسم شخصيتها "فتنة".

على الفور جاء الرد من نجمة العمل الفنانة رانيا يوسف، التى غردت قائلة: مبروك يا قمر نورتى افراح القبة و زادت جمال، وتوالت التعليقات لتذكير النجمتين بدورهن معا في مسلسل "نيران صديقة".

كما ردت الفنانة منى زكي على التغريدة نفسها قائلة: مبروك كندوشة نورتي.

وقدم كاتب العمل السيناريست محمد أمين راضي تهنئة خاصة لكندة في اشارة إلى أن ظهورها ضمن الحلقات التى كتبها بنفسه، علما بأنه انسحب بعد كتابة 17 حلقة، لخلافات مع المخرج، ولم يعرف بعد من استكمل كتابة المسلسل الذي يعرض يوميا خاليا من اسم كاتبه مع الاكتفاء بذكر أنه مقتبس عن رواية بالاسم نفسه للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

كندة علوش أمامها خمس حلقات فقط لتقديم نفسها وسط كوكبة من نجوم التمثيل فهل تفعلها بشخصية فتنة معبودة الجماهير؟