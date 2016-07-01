آراء القراء بمسلسل "سمرقند" في رأيك بالـ show: عمل رائع وهو الأفضل

في زاوية رأيك بالـ show اليومية، إضاءة على مسلسل "سمرقند"، من خلال وجهة نظر القراء الذين انتقدوه وعبّروا عن رأيهم به.

معظم الآراء أشادت بالمسلسل، واعتبرت أنه العمل الرمضاني الأفضل في رمضان، على كافة المستويات، حتى أن هناك من اعتبره عملاً أكثر من رائع، ويستحق المتابعة، مقابل آراء محدودة، بعضها أشار إلى أنه لم يشاهده، وبعضها الآخر أكد أنه عمل متوسط المستوى.

مسلسل "سمرقند" من بطولة عابد فهد، يوسف الخال، أمل بشوشة، ميساء المغربي، حنان الخضر، وجريس النحاس، ومن إخراج أياد الخزوز وتأليف محمد البطوش.

فما هي تعليقات القراء حول مسلسل "سمرقند"؟

- إيما أبدت إعجابها بمسلسل "سمرقند" وأكدت أنه الأفضل في رمضان وعلى كافة المستويات".

- روريتا أشادت بمسلسل "سمرقند" وأضافت "أنه العمل الافضل في رمضان"؟

- كينزى تريباق عبرت عن إعجابها بمسلسل "سمرقند" وقالت "المسلسل منوّر بوجود حنان الخضر".

- روان طيفور عبرت عن إعجابها بالمسلسل وأشارت أنه يستحق التصفيق نظراً لتميّزه.

- ياسن الصالحي لم تبد حماسة بمسلسل "سمرقند" وقالت " هو ليس ناجحاً جداً".

- جيهان أشارت إلى أنها لم تشاهد مسلسل "سمرقند".

- إيلينا عزيري أكدت إعجابها بمسلسل " سمرقند"، وبوجود حنان الخضر فيه، وقالت " العمل أكثر من رائع ولقد أحببته وأحببت دور حنان الخضر فيه".

- كنزى أمين أكدت أنها معجبة بالمسلسل وقالت "نيرمين هي الممثلة الأفضل في سمرقند".

- Brinasamaderista عبرت عن إعجابها الكبير بمسلسل "سمرقند" وقالت" العمل رائع جداً وهو المسلسل الأفضل في رمضان".

-سمير محمد عزت عبّر عن إعجابه بالمسلسل قائلاً:"مسلسل سمرقند يطير بنا مرفرفا الى حقبة تاريخية جميلة جدا بها إثاؤة ومتعه وجمال من خلال الحكايات المشوقة .. الديكورات والأداء والتصوير كله جاء مناسبا لهذا العمل التاريخي الراقي".

-إيمان حسين أحمد قالت:"مسلسل سمرقند رائع فيه تشويق وأحداث تاريخية تعرض لحياة السلاطين والأسرار والحكايات المنوعه المشوقة الجميلة .. عمل متكامل" ورائع جدا".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "سمرقند".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا الآراء حول مسلسل "العراب".