بالصور: ريم البارودي توجه الشكر لهاني رمزي بعدما أنقذها من الموت

وجهت الفنانة الشابة ريم البارودي الشكر لزميلها النجم هاني رمزي وفريق عمل برنامج "هاني في الأدغال"، مؤكدة أن حلقتها ببرنامج المقالب الشهير لم تكن تمثيلاً، وأن فريق العمل اتخذ قرارا بعدم استكمال تصويرها، بعدما تعرضت لصدمة عصبية حقيقية.

ريم نشرت صورة لها من كواليس الحلقة التي أذيعت مؤخراً عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: ده بجد ومش هزار ومش تمثيل والحلقة بجد مكملتش هاني رمزي والإنتاج المحترم والإخراج كل فريق عمل برنامج هاني في الادغال بشكركم جدا علي خوفكم عليا وقرار وقف التصوير هاني رمزي انت نجم كبير وراقي وخلوق.

يذكر أن ريم إنهارت بشكل كامل بعد محاصرتها من الأسود، وراحت تصرخ وتبكي وتطلب النجدة وتشتم طوال الحلقة، وبعد انهيارها الكامل ونوبة البكاء التي دخلت فيها، اضطر رمزي الى وقف باقي فقرات الحلقة وطالب فريق الإعداد بالخروج والكشف عن المقلب.

اتهامات الفبركة لاحقت برنامج "هاني في الأدغال" منذ مطلع الشهر الفضيل .. ولكن ريم البارودي تؤكد أن المقلب حقيقي بالكامل.