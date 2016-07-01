سامو زين في سوريا للمشاركة في جنازة والده

سافر المطرب السوري سامو زين على أول طائرة من القاهرة للعاصمة السورية دمشق، لتلقي العزاء في والده الذي قضى نحبه فجر أمس، على أن يعود مساء اليوم للعاصمة المصرية، لتلقي واجب العزاء مجدداً مساء غد الأحد.

سامو نشر صورة للفقيد من داخل منزله بدمشق وعلق عليها قائلاً: من سوريا ومن بيت أبي الله يرحمك يا أبي ، واضاف اليها النعي الرسمي المنشور بصفحته على الفيس بوك قائلاً: إلى رحمه الله تعالى المغفور له بإذن الله الفاضل الحاج المهندس محمد إسماعيل الأبرص والدي ومعلمي وتاج راسي ، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة علي روح المغفور له أصدقائي في هذه الأيام المفترجة.

كما نشر سامو زين عدة أدعية دينية وآيات قرآنية لطلب الرحمة والمغفرة لوالده، وأعلن عن تنظيم سرادق للعزاء بوالده يوم الأحد القادم بالعاصمة المصرية القاهرة في مسجد الحامدية الشاذلية.

وتلقى سامو عدة رسائل للعزاء من الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، والمطرب رامي صبري والفنانة آيتن عامر.