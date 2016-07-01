رسالة تانيا قسيس "الأرض للجميع"

أطلقت الفنانة تانيا قسيس أغنيتها "الأرض للجميع " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وبمشاركة كورال مؤلف من 100 طفل وطفلة .

الأغنية هي رسالة ضد الحروب والتفرقة والفقر والجوع، هي دعوة للسلام وجهتها الفنانة التي غالباً ما تلتزم القضايا الإنسانية المحقّة.

هذا ومن المقرر أن تؤدي تانيا قسيس هذه الأغنية في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 7 يوليو.

وقد عرضت تانيا قسيس أغنيتها المصورة بحضور حشد من الاعلاميين والدبلوماسيين وذوي الاطفال المشاركين في الاغنية في صالة غراند سينما في مجمع ABC الاشرفية في بيروت .

يذكر أن اغنية "الارض للجميع" من كتابة فادي راعي وتلحين وتوزيع ميشال فاضل اما الفيديو فقد قام باخراجه ايلي برباري . ومن المقرر إنتاج نسختين باللغتين الانجليزية والفرنسية للأغنية، بعد الاغنية العربية لكي تصل الى اكبر عدد ممكن من الشعوب والقادة.

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