أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رسالة تانيا قسيس "الأرض للجميع"

Google+ Print

الجمعة 01-07-2016 16:29

أطلقت الفنانة تانيا قسيس أغنيتها "الأرض للجميع " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وبمشاركة كورال مؤلف من 100 طفل وطفلة .
الأغنية هي رسالة ضد الحروب والتفرقة والفقر والجوع، هي دعوة للسلام وجهتها الفنانة التي غالباً ما تلتزم القضايا الإنسانية المحقّة.
هذا ومن المقرر أن تؤدي تانيا قسيس هذه الأغنية في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 7 يوليو.
وقد عرضت تانيا قسيس أغنيتها المصورة بحضور حشد من الاعلاميين والدبلوماسيين وذوي الاطفال المشاركين في الاغنية في صالة غراند سينما في مجمع ABC الاشرفية في بيروت .
يذكر أن اغنية "الارض للجميع" من كتابة فادي راعي وتلحين وتوزيع ميشال فاضل اما الفيديو فقد قام باخراجه ايلي برباري . ومن المقرر إنتاج نسختين باللغتين الانجليزية والفرنسية للأغنية، بعد الاغنية العربية لكي تصل الى اكبر عدد ممكن من الشعوب والقادة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي