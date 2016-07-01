نادين نسيب نجيم لـ"سيدتي نت": أرغب بالتمثيل مجدداً مع تيم حسن وهذا رديّ للحاقدين

يعتقد كثيرون أن ثنائية تيم حسن ونادين نسيب نجيم وإن نجحت، لا يمكنها الاستمرار على مدى ثلاث مواسم رمضانية لأن الجمهور بطبعه ملول يبحث عن جديد، إلا أن نادين تؤكد أنها وتيم يرغبان باستمرار هذه الثنائية.

في دردشة مع "سيدتي نت" تؤكد نادين أن دورها في "نص يوم" هو أجمل أدوارها، وتضع كل الحروب التي تتعرض لها في خانة النجاح الذي تحققه والذي يستفز كثيرين وتتحدث عن خلافها مع سيرين عبد النور وتؤكد "الموضوع انتهى".

تلعبين أدواراً عدة في "نص يوم" كيف تصفين هذا العمل؟

هو دور من أجمل الأدوار التي لعبتها، فيه مساحة جميلة للممثل وباستطاعته أن يعطي الكثير وأنا قمت بما استطعت لإيصاله للجمهور ، كما أن تغيير اللوكات كان جميلاً ومن الأدوات التي استغليتها لألعب بالشخصيات وكان هذا الأمر جميلاً.

وعن الثنائية التي جمعتها بتيم حسن وهل تفكر بتكرارها أم تخاف من الفشل معه؟

أنا وتيم نرغب بإعادة الثنائية، وهناك طلب من الجمهور على تكرار هذه الثنائية، والموضوع ليس بيدنا فهناك من قال أنه يجب أن نعمل معاً من جديد.

هذا النجاح كم يحملك مسؤولية تجاه جمهورك؟

النجاح يحملني مسؤولية تجاه جمهوري الذي يؤمن بي والذي يراني بمستوى معين ويجعلني أختار مسلسلاتي وأدواري المقبلة بدقة.

وعن الحرب التي دارت مؤخراً بينك وبين سيرين على "تويتر"، ماذا تقولين؟

المضوع له علاقة بالفانز وانتهى بوقتها وليس هناك شيء كبير .

هل تزيد أعداء الشخص الناجح برأيك؟

أجل، ويا ليت يتغير يتغير هذا الشيء المتعارف عليه أن من ينجح يكثر أعداؤه، ونصبح في مكان عندما ينجح أحدنا ندعمه ونتخلص من هذا الأمر الذي نراه.

هل تحضرين لأعمال مقبلة؟

الآن سآخذ قسط من الراحة بانتظار أ‘مال جديدة تناسبني.

موضوع السينما هل لازال بعيداً عنك؟

ليس هناك مشروع سينمائي حالياً لكن أتلقى عروضاً كثيرة، ولكن لم أجد الشيء الذي أريده لغاية الآن.

ووجهت نادين معايدة لقراء سيدتي نت بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد وتمنت لهم السلام والخير.

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