علاجات منزلية للناموس.. 8 أطعمة لمكافحة لدغات الحشرات المزعجة

على الرغم من أن الصيف يعتبر فترة مثالية بالنسبة للكثيرين من أجل ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة، إلا أن له فى الوقت نفسه يحمل الكثير من العيوب مثل انتشار الناموس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى تحميك من لدغات الناموس المزعجة، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.الثوم: يتمتع بخواص رائعة طاردة للناموس لذا ينصح بتناول فص أو اثنين منه يوميا، وللتخلص من رائحته السيئة يمكن تناول عودين من القرنفل.

>2.اللبن:إذا تعرضت لعضة الناموس، فيعد اللبن هو العلاج المثالى للتخلص من هذه الآثار الضارة، وللتمتع بأقصى فوائد يمكن استخدام كمية صغيرة من اللبن البودرة ثم إضافة ضعف الكمية من المياه مع رشة صغيرة من الملح، وذلك لعمل عجينة تضعها على لدغات الناموس وستساهم فى التخلص من أثار اللدغات بفعل الأنزيمات الرائعة الموجودة باللبن .

>3.الملح:للتخلص من الشعور بالحكة الناجم عن لدغ الناموس، قم بغمس المنطقة المصابة فى مياه بالملح، ثم قم بدهان كمية قليلة من زيت نباتى على المنطقة التى تعرضت للدغ.

>4.استخدام مزيج المياه وزيت الزيتون وادهن به جسمك للوقاية من لدغات الناموس .

>5.البصل: استخدم شريحة من البصل ثم ادهن بها أجزاء جسمك غير المغطاة بالملابس كى تطرد البعوض.

>6.قشر الليمون والبرتقال:إذا أزعجتك فكرة استخدام البصل ودهان جسمك به لطرد الناموس، فيمكنك تحقيق النتيجة ذاتها باستخدام قشر البرتقال أو الليمون حيث يهرب البعوض دائما من الروائح النفاذة.

>7.إذا كنت تنوى الذهاب إلى رحلة بأحد الغابات أو معسكر فى أحد المناطق التى ينتشر بها الناموس، فيمكنك تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح قبل السفر بثلاثة أيام، وستذهل بالنتائج.

>8.الفانيليا: قم بإضافة ملعقة كبيرة من الفانيليا إلى كوب صغير من المياه، وامزجهم جيدا، وادهن بهم جسمك لطرد الناموس.

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