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بالصور.. «أهالي قنا» يشيعون جثمان «شهيدي» الفرافرة

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بالصور.. «أهالي قنا» يشيعون جثمان «شهيدي» الفرافرة بالصور.. «أهالي قنا» يشيعون جثمان «شهيدي» الفرافرة

جنازة شهيدي الفرافرة

كتب – مراسل «ONA»

شيع الألاف من قريتي «الأشراف والطويرات» بمركز قنا، وبحضور اللواءين عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وصلاح حسان مدير أمن قنا، وقيادات من القوات المسلحة ومديرية أمن قنا جثماني الرائد «محمد سيد همام» من قرية الأشراف و«المجند بحبح عبد الحليم» من قرية الطويرات بمركز قنا  واللذين استشهادا في هجوم إرهابى بالفرافرة بالواحات، أمس الخميس.

وانطلقت تشييع الجنازة من ميدان الساعة بمدينة قنا حتى ميدان سيدى عبدالرحيم القنائى  وأدوا صلاة الجنازة علية بالمسجد وعقب الانتهاء من الصلاة  قامت سيارة إسعاف بنقل جثة الضابط الشهيد إلى قرية «الجزيرية» التابعة للأشراف لدفنه بمدافن العائلة.

كما تم نقل جثمان المجند لقرية الطويرات لدفنه بمسقط رأسة  وسط صراخ  أسرهم وأقاربهم  وعشرات السيارات المرافقه لسبارات الإسعاف التى تنقل الجثمانين فيما انشحت النساء بالسواد بالقريتين.

وتخللت هتافات  المشيعين  منها ” لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ” و ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” و ” الإرهاب عدو الله “.

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