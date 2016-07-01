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إصابة 15 شخصا فى 6 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

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إصابة 15 شخصا فى 6 حوادث متفرقة بكفر الشيخ إصابة 15 شخصا فى 6 حوادث متفرقة بكفر الشيخ
أصيب 15 شخصا بإصابات متفرقة، أحدهم بطلق نارى من مجهول، فى ست شهدتها طرق محافظة كفر الشيخ.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام وبلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

أعلنت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ إصابة 15 شخصاً بإصابات متفرقة فى ست حوادث تصادم، وانقلاب سيارة، منها أربع على الطريق الدولى الساحلى، وحادث بطريق كفر الشيخ متبول، وحادث قبالة قرية تيره بكفر الشيخ.

وأكدت غرفة العمليات أن هشام الشحات جابر 53 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع فى حادث تصادم سيارتين أمام محطة المياه على الطريق الدولى الساحلى، وإصابة محمد الظريف محمد 32 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وياسر مصطفى عبده 38 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة أمام فنار برج مغيزل على الطريق الدولى الساحلى، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى .

كما أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق كفر الشيخ متبول الزراعى، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب السيد محمد الطوبجى 42 سنة بطلق خرطوش بأجزاء الجسم، من مجهول وتم نقله لمستشفى بلطيم المركزى، كما أصيب 4 بإصابات متفرقة فى حادث تصادم على طريق مطوبس الجزيرة الخضراء ، و3 فى حادث تصادم بين سيارتين قبالة قرية تيره بكفر الشيخ، تم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العامة لتلقى العلاج.


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مصر 365

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