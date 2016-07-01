إخلاء سبيل نجار اعتدى جنسيا على فتاة لإجبار أسرتها على زواجه منها بالقناطر

أمرت نيابة شبين القناطر برئاسة المستشار حسام الهلباوى بإخلاء سبيل "نجار مسلح" متهم بالتعدى جنسيا على فتاة لإجبار أسرتها على الموافقة على زواجهما، وذلك بعد تصالحهما وتعهده بالزواج منها.

كان قد تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر من "إبراهيم ج إ" 41 سنة عامل، بقيام "عبد اللاه ع ع" 23 سنة نجار مسلح بالتعدى جنسياً على ابنة الأول "سهيلة" 15 سنة ربة منزل ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة.

بالفحص تبين أن المتهم سبق وعمل نجار مسلح لدى والد المجنى عليها، وأثناء ذلك نشأت علاقة عاطفية بينه وبينها وقام باستدراجها اكثر من مرة وعاشرها معاشرة الأزواج.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بسابقة تقدمه لخطبة المجنى عليها إلا أنه قوبل بالرفض من أسرتها فلجأ إلى ذلك لإجبارهم على قبول زواجه منها. تحرر عن ذلك المحضر رقم 7074 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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