الأجبان تحتوى على مضادات للأكسدة وتحمى الجسم من الأمراض

تحتوى الأجبان باختلاف أنواعها على مضادات للأكسدة والتى تلعب دورا مهما فى الجهاز المناعى بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين «ب» الذى يعمل على الحفاظ على وظائف الجسم والمفيد لصحة البشرة وتعزيز المناعة إضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، لكنها فى نفس الوقت تحتوى على نسبة من الدهون المشبعة والملح، ولذلك يجب الاعتدال فى تناولها للحصول على نظام غذائى صحى متوازن، ويفضل اختيار الجبن الفيتا وقليل الدسم أو خالى الدسم للشرائح العمرية الأكبر.>الوقاية من السرطانات: الجبن يحتوى على حمض اللينوليك الذى يساعد فى الوقاية من السرطان بالإضافة إلى فيتامين «ب» الذى يساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة ولذلك يفضل تناولها فى الإفطار صباحا. زيادة الوزن: وإذا كنت ممن يبحثون عن زيادة الوزن سواء كان زيادة وزن فى العضلات أو الدهون أو كثافة العظام ويفضل اختيار الجبن المعبأة بطرق صحية، فالدهون والبروتين بداخل الجبن والكالسيوم أيضا تحافظ على العضلات وتعمل على تقوية العظام.

هشاشة العظام: الأجبان تعد مصدرا مهما للكالسيوم وهو أمر ضرورى للحفاظ على عظام سليمة وقوية بالإضافة إلى ذلك وجود فيتامين «ب» فى الجبن الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم وتوزيعه بالجسم كله. وعلى المصابين بهشاشة العظام والعضلات الهشة بتناول الأجبان الغنية بالكالسيوم التى تساعد فى منع هشاشة العظام، ولذلك يمكن إحداث توازن بالجسم للكالسيوم عن طريق تناول الجبن.

تسوس الأسنان وجمال البشرة: تناول الأجبان يعمل على تحفيز إفراز اللعاب فى الفم مما يساعد على إزالة جزيئات الطعام وبالتالى يحافظ على الأسنان والفم. بالإضافة إلى أن المكونات الموجودة بالجبن تساعد على حماية مينا الأسنان من خلال تشكيل طبقة رقيقة على سطح الأسنان تمنع بدورها تسوس الأسنان. كما يلعب الجبن دورا حيويا فى الحفاظ على الرؤية العادية للفرد وذلك لإحتوائه على فيتامين «B» المفيد أيضا لصحة البشرة ونمو خلايا الجلد وإزالة العيوب بها.