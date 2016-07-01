الأهلي: لم نتلق خطابا بنقل مباراة الاتحاد لبرج العرب

أكد شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنهم لم يتلقوا حتى الآن خطابا يفيد بنقل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري إلى استاد برج العرب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه الأسبوع الماضي.

وقال شمس في تصريحات صحفية "حتى ظهر الجمعة لم تصلنا خطابات من اتحاد الكرة تفيد بنقل المباراة أمام الاتحاد السكندري لبرج العرب من بتروسبورت".

وأضاف "الأهلي لا يتعامل إلا من خلال الخطابات الرسمية، لائحة اتحاد الكرة تنص على التزام الاتحاد بإخطار طرفي المباراة بأي تعديل يطرأ عليها قبل إقامتها بـ48 ساعة وطالما لم يصلنا شيئا حتى صباح اليوم فإننا سنتعامل على أنها في بتروسبورت".

اتحاد الكرة كان قد أعلن رسميا يوم الخميس عن إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب وهو ما رفضه مسؤولو الأهلي.