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الأهلي يكشف حقيقة سفر شريف إكرامي لعلاج ابنته في الخارج

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الأهلي يكشف حقيقة سفر شريف إكرامي لعلاج ابنته في الخارج الأهلي يكشف حقيقة سفر شريف إكرامي لعلاج ابنته في الخارج

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنباء سفر شريف إكرامي حارس الفريق للخارج في رحلة علاجية لابنته.

بعض التقارير الصحفية زعمت سفر شريف إكرامي للخارج خلال الفترة المقبلة لعلاج ابنته، إلا أن سيد عبد الحفيظ نفى ذلك تماما.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: " إكرامي متواجد ولم يطلب لا من قريب أو بعيد السفر أو الحصول على إجازة".

وأضاف "اللاعب سيشارك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، وسيكون متاحا أمام الجهاز الفني بشكل طبيعي أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل".

عبد الحفيظ أتم "كل ما يشاع عن إكرامي في هذا الأمر، هو مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

وكان الأهلي قد خسر في ثاني مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، بهدف حمله البعض لشريف إكرامي، ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري بعدما حسموا اللقب بشكل رسمي.

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