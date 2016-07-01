غدًا.. محاكمة «محرر جريدة صوت الأمة» لاتهامه بانتحال صفة صحفي

كتب – مراسل «ONA»

تنظر غدًا السبت، محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، دعوة مقامة ضد الصحفي محمد سعد خطاب، المحرر بجريدة صوت الأمة لاتهامه بانتحال صفة صحفي.

واختصمت الدعوة المشار إليهما، الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك لاتهامهما بتسهيل ومساعدة المتهم الأول في انتحال الصفة المشار إليها.

كان رجل الأعمال علي المارودي ونجله قد أقاما دعوتين بأرقام (7889_ 7890) لسنة 2016 جنح الدقي، ضد كلا من: “محمد سعد خطاب الصحفي بصوت الامة، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، وأحمد عصام اسماعيل رئيس مجلس الإدارة، يتهم فيهما “خطاب” بانتحال صفة صحفي والإشتغال بالمهنة دون أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، كما نشر المتهم موضوعا بالجريدة مستغلا صفته الزائفة واتهم رجل الأعمال بأنه ” تاجر مخدرات”.

وتابعت الدعويين أن المتهمين الآخرين سمحا وسهلا وساعدا المتهم الأول على نشر ما يريد من أخبار مغلوطة دون أن يكون حاملا لرخصة مزاولة مهنة الصحافة.