الثوم والكركم واللبن خليط من المطبخ يعالج السكر والتهابات المعدة

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، 3 مكونات من المطبخ يمكنها علاج بعض الأمراض، وتتضمن الآتى 3 فصوص من الثوم و2 ملاعق صغيرة من الكركم يتم ضربهما فى الخلاط وإضافة هذا الخليط إلى كوب من اللبن الدافئ ويشرب منه كل ليلة، فهذا الخليط علاج فعال للعديد من الأمراض وتتضمن الآتى:

•علاج مرض السكر: يساعد على فى خفض مستوى السكر فى الجسم، ويمكن أن يساعد فى علاج أعراض مرض السكر من النوع الأول.

•يقلل من التهاب المعدة: فهذه الخلطة الطبيعية تمنع إنتاج الحامض فى المعدة ويكون مصدر ارتياح للالتهاب المعدة وانتفاخ البطن وآلام المعدة.

•علاج التهاب الجيوب الأنفية: يتم ذلك من خلال خليط من القرنفل والثوم والكركم، ويمكن أن تقلل من التهاب الجيوب الأنفية.

•يقلل من مستوى الكولسترول: مزيج من الثوم والقرنفل والكركم لديه القدرة على علاج الدهون التى تتراكم فى الشرايين وخفض مستوى الكولسترول.

>•يساعد فى تخفيف الوزن، عندما يستهلك هذا الخليط بانتظام، إلى جانب اتباع نظام غذائى وممارسة تمارين رياضية، يمكن أن تساعد فى فقدان الوزن.

على عكس الشائع.. خليط السكر والملح تحت اللسان يساعد فى التغلب على الأرق

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