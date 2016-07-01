دراسة: الكثير أو القليل من النوم يضع الرجال فى خطر الإصابة بالسكر

كشفت دراسة جديدة نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن النوم ساعات أقل أو أكثر من الطبيعى، قد تزيد من خطر إصابة الرجال بمرض السكر، ووفقا لتقرير جمعية الغدد الصماء أن أكثر من 29 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم مصابون بالسكر، وخلال السنوات الـ50 الماضية انخفض متوسط مدة النوم للأفراد بنسبة 1.2 إلى 2 ساعة فتضاعفت انتشار مرض السكر خلال هذه الفترة.

قال أحد الباحثين إن إجراء الدراسة على مجموعة مكونة من 800 شخص بصحة جيدة من الجنسين، وجد أن قلة أو كثرة النوم عن المعدل الطبيعى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر فى المستقبل، لأن تقل استجابة خلايا الجسم للأنسولين، مما يقلل من امتصاص الجلوكوز فينتج عنها الإصابة بمرض السكر، ووجد أن الرجال الذين ينامون أقل وأكثر من المعدل الطبيعى كانوا أكثر عرضة لضعف القدرة على معالجة السكر مقارنة بالرجال الذين ينامون بشكل معتدل.

وحسب التقرير، وجد أن النساء اللاتى ينمن أقل أو أكثر من المعدل الطبيعى، كانت استجابة هرمون الأنسولين لديهم أعلى من النساء اللاتى ينمن المعدل الطبيعى، وكان لديهم أيضا تعزيز بوظيفة خلايا بيتا التى تتواجد فى البنكرياس وتنتج هرمون الأنسولين.

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