دراسة تحذر: تناول الباراسيتامول بانتظام أثناء الحمل يسبب التوحد للأطفال

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من استخدام عقار الباراسيتامول بانتظام أثناء الثلاثة شهور الأولى من الحمل مزعمة أنه يسبب التوحد واضطراب الحركة وقلة الانتباه “ADHD” للأطفال.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تناول الأم لعقار الباراسيتامول أثناء الحمل يرفع من خطر الإصابة بالتوحد فى الذكور، بينما يرفع من معدل الإصابة بفرط الحركة وقلة الانتباه “ADHD” فى كلا الجنسين.

وتؤكد المبادئ التوجيهية الرسمية على ضرورة تناول عقار الباراسيتامول فقط فى الحمل إذا لزم الأمر ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام فريق من العلماء الإسبانيين بتحليل بيانات أكثر من 2644 امرأة، ووجدوا أن تناول النساء لعقار الباراسيتامول بانتظام أثناء الحمل كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من التوحد و“ADHD” بنسبة 30%.

وأوضح المؤلف المشارك الدكتور جوردى جولفيز أن هناك عدة أسباب تثبت أن تناول عقار الباراسيتامول يمكن أن يكون ضارا على النمو العصبى للطفل، حيث إنه يؤثر على مدى نضوج الخلايا العصبية والاتصال مع بعضها البعض، كما يمكن أن يؤثر على تطور الجهاز المناعى.

ونشرت هذه النتائج هذا الأسبوع فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

دراسة صادمة: الباراسيتامول محدود الفائدة لالتهاب المفاصل

كارثة..تناول الباراسيتامول أثناء الحمل يؤدى لولادة أطفال تعانى من الربو