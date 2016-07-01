منتجع تركي يتقدم بمبادرة منح منزل لعائلة طيار روسي قتل في سوريا

تقدمت بلدية منتجع كمر التركي بمبادرة منح منزل لعائلة قائد قاذفة “سو-24″ الروسية، الذي قتل في أثناء هبوطه بمظلته بعدما أسقطت طائرته من قبل الطيران التركي في أجواء سوريا العام الماضي.

وقال القنصل العام الروسي في أنطاليا التركية، اليوم الجمعة، ” بالفعل استضفت أمس وفدا من بلدية كمر برئاسة العمدة مصطفى جول. وقالت سلطات هذه المدينة إنها تريد منح منزل لعائلة الطيار الراحل “.

وكان إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية قد أوضح في 28 يونيو ، أن أنقرة قد تدرس اتخاذ خطوات معينة تجاه عائلة قائد الطائرة الروسية المقدم أوليج بيشكوف من أجل تخفيف مصيبتهم، في حال تلقي طلب من ذوي القتيل بهذا الشأن. وأوضح أن الجانب التركي سيدرس مثل هذا الطلب من وجهة النظر الإنسانية .