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«الهجان» يشهد احتفال محافظة قنا بذكري ثورة 30 يونيو

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عبد الحميد الهجان محافظ قنا في الاحتفالات

عبد الحميد الهجان محافظ قنا في الاحتفالات

شارك السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مساء أمس الخميس، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها
> محافظة قنا بكورنيش النيل، للاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة،
> بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء صلاح الدين حسان
> مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة والشرطة،
> وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وجميع وكلاء
> الوزارة ومديري المديريات والجهات الحكومية بالمحافظة، وبمشاركة عدد كبير من
> أهالي محافظة قنا.

وفي كلمته قدم محافظ قنا  التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس
> الجمهورية، وأهالي وقيادات محافظة قنا بذكري ثورة 30 يونيو، وكذلك قرب حلول عيد
> الفطر المبارك.

وأكد “الهجان”، أن هذه الثورة كانت نقطة الانطلاق لتحقيق الأهداف والاستحقاقات، حيث بدأت صفحة جديدة من الإنجازات والمشروعات القومية كمشروع قناة السويس الجديدة، وبدأ استصلاح مليون ونصف فدان والمشروع القومي للاسكان، ومشروع الشبكة القومية للطرق وغيرها من المشروعات القومية الأُخرى.

ووجه “الهجان”، تحية شكر وإعزاز إلى السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صدق وعده وعلي جهوده وتحقيقه للمشروعات العملاقة  خلال العامين الماضيين،  كما شكر السواعد المصرية وأبناء الشرفاء ورجال القوات المسلحة والشرطة على عطائهم وجهودهم في تحقيق الأمن والبناء.

وخلال الاحتفال، قام محافظ قنا بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، مؤكدًا أننا لن ننسى شهداءنا لأنهم ضربوا المثل في التضحية، وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة، موضحًا أن محافظة قنا تبذل كل جهد ممكن لتقديم
> أي رعاية أو مساعدة لأسر الشهداء والمصابين، إيمانًا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن الوطن.

"الهجان" اثناء كلمته

“الهجان” اثناء كلمته

جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات

 

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