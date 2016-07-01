بدء تشغيل «حمام السباحة الأوليمبي» في الأقصر بتكلفة 65 مليون جنيه

كتب – مراسل «ONA»

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، بدء التشغيل التجريبي لحمام السباحة الأوليمبي العوامية بتكلفة 65 مليون جنيه علي مساحة 5600 متر ليصبح متنفسا لأهالي الأقصر وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكري الثالثة لـ30 يونيو.

وقال بدر في بيانٍ له، الجمعة، إنَّ حمام السباحة الأوليمبي تم تجهيزه على أعلى مستوي وبأحدث الأجهزة الرياضية وبه 10 حارات بطول 50 متر وعرض 25 متر وعمقه يبدأ من 160 سم وحتي 8 متر وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال ومبنى إداري ووحدة طب رياضي ومجموعة مطاعم وقاعة متعددة الأغراض ووحدة تأهيل اللاعبين.

واختتمت الاحتفالات بعروض فنية وموسيقية ورياضية متنوعة علي مسرح اقيم خصيصا بساحة ميدان أبو الحجاج ومعبد الأقصر حيث شارك في تقديم العروض التربية والتعليم من خلال مجموعات الكاراتيه وفرق الكشافة وعروض الاشبال وكذلك عروض.