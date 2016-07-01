أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

Google+ Print
العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

عبرت العديد من الدول العربية والغربية عن تضامنها مع الشعب التركي بعد الاعتداء الدموي الأخير الذي شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على مطار أتارتوك الدولي، وأسفرعن 42 قتيلاً وأكثر من 238 جريحاً.

وأضائت عدد من البلدان أشهر معالمها بألوان العلم التركي، مثل مبنى وزارة الخارجية المكسيكية في العاصمة مكسيكو، وبرج المملكة في الرياض، وبرج إيفل في باريس، وجسر “موستار” التاريخي في البوسنة والهرسك، ومبنى الإذاعة والتلفزيون في عاصمة جورجيا تبليسي، وبعض المباني في مدينة تورنتو الكندية.

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا