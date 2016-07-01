بالصور.. العالم يتضامن مع تركيا بعد تفجير مطار أتارتوك

عبرت العديد من الدول العربية والغربية عن تضامنها مع الشعب التركي بعد الاعتداء الدموي الأخير الذي شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على مطار أتارتوك الدولي، وأسفرعن 42 قتيلاً وأكثر من 238 جريحاً.

وأضائت عدد من البلدان أشهر معالمها بألوان العلم التركي، مثل مبنى وزارة الخارجية المكسيكية في العاصمة مكسيكو، وبرج المملكة في الرياض، وبرج إيفل في باريس، وجسر “موستار” التاريخي في البوسنة والهرسك، ومبنى الإذاعة والتلفزيون في عاصمة جورجيا تبليسي، وبعض المباني في مدينة تورنتو الكندية.