"والله لسه بدرى يا شهر الصيام".. رواد تويتر يودعون شهر رمضان بجملة

قارب الشهر الأحب لقلوب المصريين على الانتهاء، فوصل الشهر إلى أيامه الأخيرة، شهر رمضان الذى تزينت شوارع المحروسة كاملة لاستقباله أوشك على توديعها، موسم الفوانيس والكنافة والقطائف يوشك على المغادرة ليضع المصريين فى خانة انتظار عودته مرة أخرى بحالة من الترقب والشوق.

رواد تويتر قرروا توديع شهر الصيام بطريقتهم الخاصة ودشنوا هاشتاج بعنوان "ودع رمضان بجملة" وهو الوسم الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع، وقبع فى مركز متقدم فى التريند المصرى.

تغريدات المدونين عبر الهاشتاج غلب عليها التأثر الشديد بسبب قرب انتهاء شهر رمضان بسبب عاداته المميزة واستعادة العلاقات بين الأقارب والأصدقاء، وفترات السحور التى تجمع الأحباء أولى ساعات الليل، وغردوا فى حب الشهر الكريم معربين عن انتظارهم للشهر القادم على أحر من الجمر.

تعليقات الرواد ضمت العديد من الأدعية والتضرعات أن يقبل الله صيام الصائمين، كما ضمت العديد والعديد من الطلبات والصلوات الفردية.

>فقال أحد المدونين "الوداع كلمة صعبة قوى هنقول إلى اللقاء فى أعوام عديدة أن شاء الله، الله أغفر ذنوبنا" وغرد آخر "والله لسه بدرى يا شهر الصيام"، ومدونة أعربت عن أسفها بسبب عدم استطاعتها الاستفادة منه بالقدر الكافى.

وتابع آخر "أقول كما قال رسول الله فى آخر جمعه "اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلنى مرحوماً ولا تجعلنى محروماً"، ودعت إحدى المغردات "اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة لا فاقدين ولا مفقودين"، وأشار أحد المغردين "اقترب موعد الفراق يا رمضان.. أنت ستعود ولكن نحن هل سنعود معك.. اللهم أحسن خاتمتنا وأعتق رقابنا ورقاب والدينا والمسلمين من النار".



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ودع رمضان بجملة فى قائمة تريند تويتر



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تغريدات المصريين عبر الهاشتاج



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الأدعية تتصدر الهاشتاج



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دعاء النبى فى آخر جمعه من رمضان



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الأدعية تصدرت الهاشتاج