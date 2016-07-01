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استشهاد فلسطينى اختناقا بالغاز عند حاجز عسكرى إسرائيلى شمال القدس

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استشهاد فلسطينى اختناقا بالغاز عند حاجز عسكرى إسرائيلى شمال القدس استشهاد فلسطينى اختناقا بالغاز عند حاجز عسكرى إسرائيلى شمال القدس
استشهد فلسطينى، اليوم الجمعة، جراء استنشاقه لقنابل الغاز التى أطلقتها قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا العسكرى شمال القدس، خلال توجه آلاف المواطنين الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب: "استشهد مواطن (مجهول الهوية) فى الخمسينيات من عمره نتيجة اختناقه بالغاز المسيل للدموع التى أطلقها الاحتلال صوب المواطنين على حاجز قلنديا شمال القدس، وقد وصل مجمع فلسطين الطبى برام الله وقد فارق الحياة".

وكان آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية - ممن تنطبق عليهم الشروط الإسرائيلية - قد توجهوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

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مصر 365