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القبض على ربة منزل وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى المنيا

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القبض على ربة منزل وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى المنيا القبض على ربة منزل وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الجمعة، من القبض على ربة منزل وعاطل، بحوزتهما 18 قطعة حشيش بقصد الاتجار، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بضبط "محمد. ع" 28 سنة، عاطل، و"سعدية. إ"، 29 سنة، ربة منزل مقيمان بندر المنيا، وبحوزتهما 18 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

وتم ضبط "رجب. م" 23 عاما، عامل، و"أحمد. ح" 22 عاما، عامل، مقيمان نزلة ثابت بمركز مطاى وبحوزتهما 154 قرصا مخدرا مختلف الأنواع بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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