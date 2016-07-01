"التأشيرات الإلكترونية" لمقيمي ومرافقي مواطني دول التعاون منتصف يوليو الجاري

يبدأ اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري ، العمل بالتأشيرات الإلكترونية التي تصدرها الوزارة ضمن خدماتها الذكية، مع إيقاف إصدار التأشيرات عند الوصول لمقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقي مواطني دول المجلس في كافة المنافذ الجوية، بالإضافة إلى الفئات الأخرى الواردة في نص القرار الوزاري رقم (377) لسنة (2014).

وتدعو الوزارة ضيوف الدولة من مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقي مواطني دول المجلس الكرام الراغبين بالقدوم اليها عبر المنافذ الجوية للتسجيل في الخدمات الإلكترونية والحصول على تأشيرة الدخول الالكترونية لتمكينهم من دخول الدولة من دون أي تأخير او اعاقات.

ويأتي القرار في اطار حرص وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على رضا المتعاملين وتقديم خدمات الكترونية متميزة للجمهور حيث تم اطلاق هذه الخدمة في شهر مايو عام 2015 ضمن باقة خدمات فوري و يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

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> وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على تسهيل الإجراءات وانجاز معاملات جميع القادمين من مقيمي دول مجلس التعاون، ومرافقي موطني في دول المجلس قبل وصولهم إلى منافذ الدولة، بهدف تقديم الخدمات لهم بجودة عالية وتسهيلاً لإجراءاتهم.

وأوضح اللواء الخييلي أن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ يسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، ومواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وجعل خدماته في متناول يد الجميع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة وإرضاء وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها بين دول العالم.