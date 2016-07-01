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القبض على عاطلين لقتلهما شاباً فى مشاجرة بحى الزهور ببورسعيد

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القبض على عاطلين لقتلهما شاباً فى مشاجرة بحى الزهور ببورسعيد القبض على عاطلين لقتلهما شاباً فى مشاجرة بحى الزهور ببورسعيد
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزهور من القبض على عاطلين لقتلهما شاباً بسلاح أبيض فى حى الزهور ببورسعيد، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً من العميد سالم قاسم مأمور قسم شرطة الزهور، يفيد بوصول "محمد ناصر مسعد" 19 سنة مصابا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر، وتوفى فور وصوله مستشفى الزهور المركزى.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطه الزهور وإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وبين "م ب ح" 24 سنة عامل بالميناء بسبب خلافات سابقة بينهما وتدخل على إثرها "م ص أ" لمناصرة الثانى، وقام المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، وطعنه عامل الميناء بمطواة كانت بحوزته نتج عنها مصرعه فى الحال .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيام المتهم الأول بالتعدى على المجنى علية بالضرب وقام بطعنه طعنة غائرة بالصدر أودت بحياته فى الحال.

تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت حراسة أمنية مشددة.


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