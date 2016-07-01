الأمم المتحدة تتوقع بدء عودة السكان إلى الفلوجة بحلول أغسطس

قالت الأمم المتحدة إن السلطات العراقية ستسمح للمدنيين الذين نزحوا جراء الهجوم على الفلوجة التى كانت تحت سيطرة داعش ببدء العودة إلى الديار بحلول أغسطس .

وفر أكثر من 85 ألفا من ديارهم خلال الحملة التى استمرت شهرا وانتهت يوم الأحد حين أعلنت السلطات العراقية أنها استعادت المدينة بالكامل. وتقع الفلوجة على مسافة ساعة بالسيارة غربى بغداد.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقريرا أمس الخميس أشارت فيه إلى أن مستوى الدمار سيصعب عودة السكان فى الأمد القصير وأن العبوات الناسفة ستمثل خطرا على السكان.

ويعتمد المدنيون فى المخيمات التابعة للحكومة على معونات من الأمم المتحدة وجماعات إغاثة. ويمثل المدنيون الموجودون فى هذه المخيمات نحو ثلث إجمالى عدد سكان الفلوجة قبل أن يستولى عليها التنظيم المتشدد قبل عامين ونصف العام.

ونتيجة لنقص التمويل لا يتوفر لكثيرين المأوى المناسب أو ما يكفى من الطعام والمياه وسط حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية.