صراع الصفقات - رسميا.. نوليتو ثالث صفقات مانشستر سيتي للموسم المقبل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع مانويل نوليتو لاعب منتخب إسبانيا بشكل رسمي.

ونشر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي خبر التعاقد مع نوليتو قادما من سيلتا فيجو بعقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

صفقة ضم اللاعب صاحب الـ 29 عاما كلفت مانشستر سيتي مبلغ 13.8 مليون جنيه استرليني.

وبذلك أصبح مانويل نوليتو هو ثالث صفقات مانشستر سيتي للموسم المقبل بعد إلكاي جوندوجان اللاعب الألماني لبروسيا دورتموند، ثم آرون موي اللاعب الأسترالي قادما من ملبورن سيتي الأسترالي.

وقدم مانويل نوليتو موسما رائعا مع سيلتا فيجو، ومنذ 2010 شارك في 306 مباراة، سجل فيهم 106 هدف وصنع 39 أخرين.

الجناح الأيسر والذي يلعب بقدمه اليمنى، مثل منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الجارية في فرنسا، وسجل معهم هدفا في مرمى تركيا وصنع أخر، قبل أن يودع حاملو اللقب البطولة من ثمن النهائي أمام إيطاليا.

وسيتيه مانويل نوليتو لجوارديولا فرصة إشراكه كمهاجم وهمي أو مهاجم صريح إن احتاج له، بالإضافة لكونه أحد خريجي مدرسة لاماسيا في برشلونة، والتي يزرع جوارديولا طريقة لعبها في كل نادي يتولى تدريبه.

مانويل نولي أبدى سعادته البالغة بانضمامه لمانشستر سيتي، وفي أولى تصريحاته عبر الموقع الرسمي قال نوليتو: " سأبذل كل ما بوسعي لأساعد مانشستر سيتي على الفوز".

وأضاف "بيب جوارديولا مدرّب أكثر من رائع وبالطبع سأكتسب منه خبرات كبيرة تٌساعدني في مسيرتي الاحترافية".

نوليتو أتم "سألعب بأسلوبي المعتاد وأنفذ كل ما يطلبه المدرّب مني، متفائل جداً ومتحمّس للبدء باللعب تحت قيادة جوارديولا".