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صراع الصفقات - رسميا.. ليفربول يرمم دفاعه بضم ماتيب

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صراع الصفقات - رسميا.. ليفربول يرمم دفاعه بضم ماتيب صراع الصفقات - رسميا.. ليفربول يرمم دفاعه بضم ماتيب

أعلن نادي ليفربول ضم جويل ماتيب المدافع الكاميروني لنادي شالكة في صفقة انتقال حر بشكل رسمي.

وأكد النادي الإنجليز في بيان رسمي ضم اللاعب صاحب الـ 24 عاما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي شالكة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ماتيب بليفربول منذ فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قبل أن يعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة عن اتمام الصفقة بشكل رسمي.

ماتيب يلعب في نادي شالكة منذ بداية مسيرته الاحترافية، حيث انضم لهم في عام 2000 كناشئ قادما من صفوف نادي بوخوم الألماني.

ولعب الدولي الكاميروني مع الفريق الأول لشالكة منذ عام 2009 وجتى نهاية الموسم الماضي، حيث كان لاعبا أساسيا بشكل دائم.

وسيكون ماتيب خير معوض لرحيل الثنائي داني سكرتل وحبيب كولو توريه مدافعي ليفربول اللذان رحلان عن النادي بشكل نهائي.

يذكر أن ماتيب يعد هو ثالث صفقات يورجن كلوب مدرب ليفربول للموسم المقبل، بعد لوريس كاريوس حارس ماينز الألماني، وساديو ماني المهاجم السنغالي القادم من ساوثامبتون.

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