وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في سوتشي

التقى وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود جاوش أوغلو، اليوم الجمعة، في سوتشي جنوب روسيا، للمرة الأولى منذ استئناف الاتصالات بين البلدين اللذين توترت العلاقات بينهما منذ أشهر.

وقال لافروف في تصريحات في بداية الاجتماع نقلتها وكالات الأنباء الروسية: “نأمل أن يعيد هذا اللقاء العلاقات إلى طبيعتها”.

كما أعلن الكرملين أنه لا يستبعد احتمال أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الصين في سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر هاتفي مع الصحفيين: “يبدو الآن أنه سيكون هناك شهر أو أكثر من الاتصالات المكثفة” مع تركيا بشأن إعادة العلاقات.