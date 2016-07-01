إصابة 4 اشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبساتين وضبط الجناة

اصيب 4 اشخاص فى مشاجرة عنيفة بالاسلحة النارية بمنطقة البساتين بالقاهرة، اثر خلافات بين مجموعة من الاشخاص حول النزاع على أعمال الحراسة، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على المتهمين وبحوزتهم الاسلحة النارية.

وكان المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا، بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة مساكن المشروع الكندي بطريق الاوتوستراد، وعلى الفور انتقل وضباط مباحث القسم وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها .

وكشفت التحريات ان المشاجرة وقعت بين كل من “حلمى ر. إ ” 64 سنة صاحب كشك” السابق اتهامه فى القضية رقم 21574 لسنة 2014م البساتين ” ابتزاز “، وبحوزته سلاح نارى “بندقية خرطوش”، وشقيقه سامح “29 سنة عاطل”، وبحوزته سلاح نارى “فرد خرطوش”، ومحمد س.ع”18 سنة عاطل”، وبحوزته سلاح نارى “بندقية خرطوش”، ومحمود ج .م”25 سنة عاطل” السابق اتهامه فى القضية رقم 21532 لسنة 2008م مدينة نصر اول ” سرقة ” ، وبحوزته سلاح نارى “فرد خرطوش” ، وعماد م .م” 29 سنة عاطل”، وابراهيم ح. أ “22 سنة عاطل”.

فيما ضم الطرف الثاني كلا من أحمد ف. س ” 22 سنة خفير”، مصاب برش خرطوش بالبطن والوجه، ومحمود ع .ع “40 سنة خفير”، وطه ع .م “32 سنة عامل” مصاب برش خرطوش بالرقبة والذراعين، وخالد ح.م” 33 سنة عامل”، مصاب برش خرطوش بالرقبة، وعبد الرحيم أ.م ” 37 سنة عامل”، مصاب برش خرطوش بالوجه والبطن .

وأكدت التحريات أن سبب المشاجرة هو نزاع على أعمال الخفرة والحراسة بمكان الواقعة، قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية مستخدمين الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الثانى، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمين الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.