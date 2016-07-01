أنا الشاطر (4) - عن الشرب من مياه البحر في الزمالك وتحقق حلم الأهلي.. والبكاء بسبب أول هزيمة

انتهت إعارة إسلام الشاطر لاتحاد جدة وعاد للزمالك ولكنه لم يرتد القميص الأبيض مجددا فقد تحول للأهلي.. فما هو السبب؟

ومن هنا نبدأ الرحلة في الحلقة الرابعة مع إسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر السابق والتي يتحدث خلالها عن كواليس انتقاله للأهلي قادما من الزمالك.

طالع الحلقة الأولى

أنا الشاطر (1) – عن انضمامه لمنتخب السلة.. ومخالفة التعليمات في أفضل مبارياته

طالع الحلقة الثانية

أنا الشاطر (2) – عن فوز تاريخي على الأهلي.. وذبابة أحمد فتحي

طالع الحلقة الثالثة

أنا الشاطر (3) – عن إجباره على العودة للزمالك بعد رفضه.. وإنقاذ اتحاد جدة لمسيرته

وكل ما يلي على لسان إسلام الشاطر في حديثه لـ FilGoal.com.

كواليس الانتقال للأهلي

"أنا من صغري وأنا أحب الأهلي وحتى عندما كنت لاعبا ناشئا في صفوف الأوليمبي كان معروف أن إسلام يحب الأهلي ويشجعه".

"كانت أمنية حياتي هي اللعب للأهلي وظل هذا الحلم يرافقني حتى بعد العودة من اتحاد جدة بعد نهاية الإعارة".

"كان لي بعد المستحقات المتأخرة لدى الزمالك لم أحصل عليها قبل إعارتي لاتحاد جدة وعند عودتي طلبت الحصول عليها فهذا حقي".

"فوجئت بأحد المسؤولين في الزمالك يقول لي يا إسلام أنت لعبت في السعودية وأخذت الكثري من الأموال من هناك وموضوع مستحقاتك انتهى".

"فسألته ماذا يعني ذلك؟ قالي يا إسلام أنت رجل من الإسكندرية وتعرف جيدا طعم مياة البحر".

"قمت بالاتصال بالمحامي أسامة رشاد وقلت له مباشرة أريد الانتقال للأهلي وهناك بند في عقدي يتيح لي الرحيل من الزمالك".

"قلت له أيضا حلمي كان الانتقال للأهلي والفرصة قد حانت الآن وقمنا بالتحدث مع عدلي القيعي مسؤول التعاقدات في الأهلي آنذاك".

"الحقيقة أن عدلي القيعي كان له دورا كبيرا للغاية في انتقالي للأهلي".

هل تريد أن تعرف ما هو دور القيعي في انضمام الشاطر للأهلي؟ FilGoal.com كشف عن الأمر في وقت سابق في سلسلة "مهندس الصفقات". (طالع كواليس انضمام الشاطر للأهلي من هنا)

هل الانتقال للأهلي بسبب المستحقات فقط؟

"قصة انتقالي للأهلي لم تكن بسبب أزمة مستحقاتي المتأخرة مع الزمالك والتي لم أحصل عليها حتى الآن أيضا".

"ولكن كما قلت مسبقا فالأهلي كان حلمي وأنا أحبه كثيرا، وثانيا كنت أرغب في اللعب في نادي يساعدني على التتويج بالبطولات أكثر".

"أنا مع الإسماعيلي توجت بلقب دوري ولقب كأس مصر وخسرت نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، لذا كنت أشعر برغبة كبيرة في التتويج بالبطولات الإفريقية وشعرت بأن الأهلي هو من سوف يساعدني في ذلك".

"مع وجود مجموعة رائعة من اللاعبين في الأهلي في ذلك الوقت مثل عماد النحاس ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة كنت متأكد من شعوري بالراحة معهم".

"الخمس سنوات التي قضيتهم في الأهلي هم الأنجح في مسيرتي على الإطلاق".

أصعب موقف مع الأهلي

"بالطبع الهزيمة من النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة وفقدان اللقب كانت من أصعب الأشياء التي واجهتها مع الأهلي".

"لم نكن معتادين على الهزيمة فقبل كل تلك المباراة كنا نفوز بكل شيء ونحقق العديد من الأرقام القياسية وكانت هذه أول بطولة إفريقية نخسرها مع الأهلي".

"كان الموقف صعب للغاية وبكيت كثيرا بعد نهاية المباراة في الملعب، فبعد الفوز بكل شيء والهزيمة لأول مرة يكون الشعور سييء للغاية".