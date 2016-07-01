صراع الصفقات - رسميا.. تاوسند أولى صفقات كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي ضم أندروس تاوسند قادما من نادي نيوكاسل.

ونشر النادي الإنجليزي خبرا على موقعه الرسمي يفيد بضم اللاعب صاحب الـ 24 عاما قادما من نيوكاسل بعقد لمدة 5 مواسم مقبلة، ومقابل 13 مليون جنيه استرليني.

وبذلك يصبح أندروس تاوسند لاعب توتنام السابق، هو أول صفقات ألان باردو مع كريستال بالاس للموسم المقبل.

وكان تاوسند ضمن قائمة إنجلترا المبدئية لخوض نهائية يورو 2016، قبل أن يستبعده روي هودجسون من القائمة النهائية قبل انطلاقة البطولة مباشرة.

وشارك أندروس تاونسند مع نيوكاسل في الموسم الماضي بـ 13 مباراة، سجل فيهم 5 أهداف.