رئيس الوزراء يصل مسجد الحسين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

وصل منذ قليل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد الحسين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، حيث كان فى استقبالة كبار رجال الدولة ومدير الأمن والقيادات الأمنية وأئمة مسجد الحسين ومسئولو وزارة الأوقاف .

وشهد محيط المسجد إجراءات مشددة وبوابات للكشف عن المعادن وتمشيط للكلاب البوليسية بمسجد الحسين لاستقبال رئيس الوزراء، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط المسجد.

رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس فى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين