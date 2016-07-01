تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس زيكا في كوريا الجنوبية

قال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن امرأة كورية جنوبية (28 عاماً) أصيبت بفيروس زيكا، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس وورلد” الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.

وتعد هذه سادس حالة إصابة من نوعها في كوريا الجنوبية، حيث تم اكتشاف خامس حالة إصابة بالمرض قبل 51 يوماً أي يوم الحادي عشر من شهر مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف المركز أن المصابة السادسة كانت تعيش في جمهورية الدومينيكان منذ يونيو عام 2014 وعادت إلى البلاد يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته مروراً بالولايات المتحدة وتايوان، وقال إنه يتم إجراء فحوص لها بشأن المرض حالياً.