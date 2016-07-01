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الأوقاف الكويتية: إلغاء صلاة العيد في الساحات «لدواع أمنية»

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الأوقاف الكويتية: إلغاء صلاة العيد في الساحات «لدواع أمنية» الأوقاف الكويتية: إلغاء صلاة العيد في الساحات «لدواع أمنية»

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أرشيفية)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق ومحافظات البلاد ستفتح لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد فيها وذلك عقب قرار إلغاء المصليات الخارجية.

وقال الناطق الرسمي مدير إدارة الإعلام في الوزارة أحمد القراوي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، إن قرار إلغاء مصليات العيد التي اعتاد قطاع المساجد إقامتها في الساحات بمحافظات الكويت الست ومناطقها جاء بالتنسيق بين (الأوقاف) ووزارة الداخلية، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد مجددا أن قرار إلغاء هذه المصليات لهذا العام جاء “لدواع أمنية” بعد مشاورات مكثفة مع وزارة الداخلية التي ارتأت إلغاء هذه المصليات حفاظا على سلامة المصلين وأمنهم.

وأشار الى أن وزارة الأوقاف حريصة كل الحرص على إقامة صلاة العيد وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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