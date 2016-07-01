سقوط طائرة حربية سورية في القلمون وأنباء عن أسر الطيار

قال مصدر عسكري سوري، إن طائرة حربية تحطمت في ريف دمشق الشرقي، صباح اليوم الجمعة، بسبب خلل فني، مضيفا أن مصير قائد الطائرة ما زال مجهولا.

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية وأن الطيار تمكن من القفز منها بمظلته وأن البحث جار عنه، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكانت جماعة “جيش الإسلام” المعارضة المسلحة قد إدعت إسقاط طائرة حربية سورية من طراز “ميغ-23″ قرب مدينة جيرود بريف القلمون الشرقي وأسر قائدها، ونشرت صورا لحطام الطائرة ولشخص قالت إنه الطيار، وأوضحت أنه ضابط برتبة رائد، واسمه نورس حسن، من الطائفة النصيرية.