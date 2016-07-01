أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سقوط طائرة حربية سورية في القلمون وأنباء عن أسر الطيار

Google+ Print
الطائرة الحربية بعد سقوطها

حطام الطائرة السورية

قال مصدر عسكري سوري، إن طائرة حربية تحطمت في ريف دمشق الشرقي، صباح اليوم الجمعة، بسبب خلل فني، مضيفا أن مصير قائد الطائرة ما زال مجهولا.

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية وأن الطيار تمكن من القفز منها بمظلته وأن البحث جار عنه، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكانت جماعة “جيش الإسلام” المعارضة المسلحة قد إدعت إسقاط طائرة حربية سورية من طراز “ميغ-23″ قرب مدينة جيرود بريف القلمون الشرقي وأسر قائدها، ونشرت صورا لحطام الطائرة ولشخص قالت إنه الطيار، وأوضحت أنه ضابط برتبة رائد، واسمه نورس حسن، من الطائفة النصيرية.

طيار الطائرة الحربية

طيار الطائرة الحربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا